মেট্রোরেলের টিকিটে ভ্যাট অব্যাহতির বাড়ল আরও ছয় মাস

বাণিজ্য ডেস্ক
মেট্রোরেলফাইল ছবি

মেট্রোরেল সেবায় ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে, মেট্রোরেল সেবায় ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ ছয় মাস বাড়ানো হয়েছে।

এর আগে এনবিআর ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেট্রোরেলের টিকিটে ভ্যাট অব্যাহতি দিয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং জনস্বার্থে এই অব্যাহতির মেয়াদ ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

এর আগে ১১ ডিসেম্বর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, মেট্রোরেলের টিকিটের ওপর মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট অব্যাহতির সুবিধা অব্যাহত রাখা হবে। সেই সিদ্ধান্তের আলোকে এনবিআর গতকাল মঙ্গলবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

বর্তমান ভ্যাট আইন অনুযায়ী, যেকোনো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রেলের টিকিটে ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের বিধান আছে। মেট্রোরেল পুরোপুরি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ও গণপরিবহন। কিন্তু মেট্রোরেল চালুর পর শুরু থেকেই এর মালিক কোম্পানি ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) অনুরোধে এই সেবার ওপর ভ্যাট আরোপ করা হয়নি।

উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু হয় ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে। এখন পুরোদমে মতিঝিল পর্যন্ত চলছে মেট্রোরেল। ভবিষ্যতে কমলাপুর পর্যন্ত চলবে।

২০২৩ সালের শুরু থেকেই মেট্রোরেলের টিকিটে ভ্যাট আরোপের উদ্যোগ নেয় এনবিআর। ওই বছরের ২২ জানুয়ারি ঢাকা দক্ষিণ ভ্যাট কমিশনারেটের তৎকালীন কমিশনার শওকত আলী সাদী ভ্যাট আরোপের আহ্বান জানিয়ে ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডকে (মেট্রোরেল কোম্পানি) চিঠি দেন। পরে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাধিক বৈঠকও হয়। তবে ভ্যাট আরোপ থেকে এনবিআর শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসে।

