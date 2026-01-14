দক্ষিণ এশিয়ার হিসাববিদদের নিয়ে ঢাকায় হবে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

দক্ষিণ এশিয়ার হিসাববিদদের নিয়ে ঢাকায় হবে আন্তর্জাতিক সম্মেলন
দক্ষিণ এশিয়ার সনদপ্রাপ্ত হিসাববিদদের (সাফা) নিয়ে ঢাকায় আয়োজিত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ১৭ জানুয়ারি শনিবার হোটেল লো মেরিডিয়েন, ঢাকায় দিনব্যাপী এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে অংশ নেবেন পেশাজীবী নিরীক্ষকদের আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টসের (আইএফএসি) প্রেসিডেন্ট জ্য’ বুকো।
আজ বুধবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারের সিএ ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে সনদপ্রাপ্ত হিসাববিদদের সংগঠন দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)। সাফা সম্মেলনের আয়োজকও সংগঠনটি।
আইসিএবি সভাপতি এন কে এ মবিন এবং সাফা সম্মেলন আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ও আইসিএবির সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ ফরহাদ হোসেন সংবাদ সম্মেলনে আয়োজনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আইসিএবির সহসভাপতি মো. রোকোনুজ্জামান, কাউন্সিল সদস্য জেরীন মাহমুদ হোসেন, মুহাম্মদ এমরান হোসেন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শুভাশীষ বসু, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মাহবুব আহমেদ ছিদ্দিকী প্রমুখ।
আইসিএবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘পরবর্তী প্রজন্মের পেশা: নৈতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও টেকসই প্রতিবেদন একীভূতকরণ’। সম্মেলনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক ব্যবহার ও টেকসই প্রতিবেদনচর্চার মাধ্যমে হিসাববিদ্যা পেশার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।
সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক বিশেষ অতিথি থাকবেন বলে জানিয়েছে আইসিএবি।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে তিনটি কারিগরি অধিবেশন থাকবে। এগুলো হচ্ছে—পেশাগত পরিমণ্ডল: নৈতিকতা ও প্রযুক্তির পুনর্গঠন; শুধু সংখ্যা দিয়ে নয়: পেশাদার হিসাববিদদের পরিবর্তিত ভূমিকা; ফ্রেমওয়ার্ক থেকে ফলাফল: টেকসইতা নিশ্চয়তা।
দিনব্যাপী এই সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন (আশিক চৌধুরী)। বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান ও ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) চেয়ারম্যান মো. সাজ্জাদ হোসাইন ভূঁইয়ার সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
আইসিএবি জানায়, সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে সাফার নতুন নেতৃত্বের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে। আইসিএবির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির ২০২৬ সালের জন্য সাফার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন। পাশাপাশি আইসিএবির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মাহবুব আহমেদ সিদ্দিকী সাফার নির্বাহী সচিবের দায়িত্ব নেবেন।
সংবাদ সম্মেলনে আইসিএবি সভাপতি এন কে এ মবিন বলেন, এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন জাতীয় নেতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক দক্ষতার এক ঐতিহাসিক মিলনমেলায় পরিণত হতে যাচ্ছে, যা কৌশলগত সংলাপ ও পারস্পরিক সহযোগিতার একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।
সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, ১৯৮৪ সালে সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস বা সাফা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্ম, যা সার্কভুক্ত দেশগুলোর ৪ লাখ ৫০ হাজারের বেশি সনদপ্রাপ্ত হিসাববিদের প্রতিনিধিত্ব করে। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টসের (আইএফএসি) স্বীকৃত আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে সাফা পেশাগত মান, নৈতিকতা ও হিসাবচর্চার সামঞ্জস্য বজায় রাখতে কাজ করছে।