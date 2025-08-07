এনবিআরের আন্দোলনে ব্যবসায়ীদের ক্ষয়ক্ষতি জানতে চেয়েছে সরকার

এনবিআরের আন্দোলনে ব্যবসায়ীদের ক্ষয়ক্ষতি জানতে চেয়েছে সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি ও শাটডাউন কর্মসূচি পালনের কারণে ব্যবসায়ীদের কাছে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি জানতে চেয়েছে সরকার।
গতকাল বুধবার অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এরপর সব ব্যবসায়ী চেম্বার ও সমিতিকে তথ্য জানানোর জন্য আলাদা করে চিঠি দিয়েছে এফবিসিসিআই। এসব ব্যবসায়ী সংগঠনকে কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং এর আর্থিক পরিমাণ জানাতে বলা হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, এনবিআর বিলুপ্ত করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা—এই দুটি বিভাগ করার অধ্যাদেশ বাতিলের জন্য গত মে-জুন মাসে এনবিআরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কর্মবিরতি ও শাটডাউন কর্মসূচি পালন করেছেন। এর ফলে শিল্প, বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বন্দর, আমদানি-রপ্তানি, উৎপাদন, সেবা খাত লজিস্টিক ও সাপ্লাই চেইন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। বিশেষ করে আমদানিকারকদের শিল্পের কাঁচামাল ও উপকরণ এবং তৈরি পণ্য বন্দর থেকে খালাস করতে পারেননি। রপ্তানিকারকেরা সময়মতো রপ্তানি করতে পারেননি। এতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
এর আগে গত মাসে আন্দোলনে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে সরকার একটি কমিটি গঠন করে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের (আইআরডি) যুগ্ম সচিব সৈয়দ রবিউল ইসলামকে আহ্বায়ক করে গঠিত ৯ সদস্যবিশিষ্ট ওই কমিটিতে অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, এনবিআর, আইআরডি, ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই ও বিজিএমইএর প্রতিনিধি রাখা হয়েছে।
এই কমিটির কার্যপরিধি হলো গত ২৮ ও ২৯ জুন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের অফিস বন্ধ থাকায় রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ, দুই মাসব্যাপী শুল্ক, ভ্যাট ও কর বিভাগের কর্মচারীদের কর্মসূচি পালনের কারণে সব কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের, কাস্টম হাউস, কাস্টমস বন্ড কমিশনারের এবং আওতাধীন অধিদপ্তর, পরিদপ্তরসহ অন্য দপ্তর ও কর কার্যালয়ে রাজস্ব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং এই কর্মসূচি পালনের কারণে শুল্কায়ন কার্যক্রম এবং সব স্থলবন্দর ও নৌবন্দরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে ক্ষয়ক্ষতিসহ দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা।
গত ১২ মে এনবিআর বিলুপ্ত করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা—এই দুটি বিভাগ করার অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এর পর থেকে এনবিআর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সব পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে যৌক্তিক সংস্কারে দাবিতে প্রায় দুই মাস আন্দোলন করেন।
২৮ ও ২৯ জুন সারা দেশে কাজ বন্ধ করে দেন তাঁরা। এরপর ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতায় আন্দোলন প্রত্যাহার করেন তাঁরা। এরপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।