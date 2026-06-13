বাজেট ২০২৬–২৭
১১ প্রতিষ্ঠানে দান করলে কর নেই, কোন কোন প্রতিষ্ঠান
আরও ১১টি প্রতিষ্ঠানে দান বা অনুদান দিলে করছাড় মিলবে। গত বৃহস্পতিবার উত্থাপিত বাজেটে এ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।
নতুন যেসব প্রতিষ্ঠানে দান ও অনুদান দিলে করছাড় পাবেন করদাতারা, সেগুলো হলো ব্র্যাক, বাংলাদেশ ক্যানসার এইড ট্রাস্ট, এএসএইচআইসি, ফাউন্ডেশন ফর চিলড্রেন ক্যানসার, আল-মারকাজুল ইসলামী, ডিজেবলড চাইল্ড ফাউন্ডেশন (ডিসিএফ), শেরপুর ডায়াবেটিক সমিতি, মাওনা ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি, অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ঢাকা এবং চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল।
এসব প্রতিষ্ঠানকে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করে দান ও অনুদানে কর রেয়াত দেওয়া হয়েছে।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আয়কর আইন, ২০২৩-এর ক্ষমতাবলে ওই আইনের ৭৬-এর উপধারা (১) অনুসারে এসব প্রতিষ্ঠানে কোনো করদাতার দান ও অনুদানের অর্থ আগামী ১ জুলাই থেকে ২০৩০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত কর অব্যাহতি দেওয়া হয়।
এর আগে গত বছর ৯টি প্রতিষ্ঠানে দান করলে একই ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।
এনবিআরের কর্মকর্তারা বলেছেন, প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজসেবাসহ নানা খাতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। জনকল্যাণে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদের প্রতিষ্ঠান দান বা অনুদান করলে কর অব্যাহতি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ একদিকে যেমন সামাজিক দায়িত্ব পালনে করদাতাদের আগ্রহ বাড়াবে, অন্যদিকে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।