দেশে জমির স্বল্পতা থাকলেও পরিকল্পনাবিদদের চিন্তা জমিদারের মতো: হোসেন জিল্লুর রহমান
বাংলাদেশে জমির স্বল্পতা থাকলেও পরিকল্পনাবিদদের মাথাটা জমিদারদের মতো বলে মন্তব্য করেছেন পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান।
হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নিলেই বলা হয়, ১০০ একর জমি লাগবে। সচিবদের জন্য পাঁচ হাজার বর্গফুটের বাসা বানানো হয়। অথচ জাপানেও এসব কিছু অনেক ছোট করে বানানো হয়।
আজ বৃহস্পতিবার গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই) আয়োজিত নগরায়ণ এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হোসেন জিল্লুর রহমান এ কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন পিআরআইয়ের নির্বাহী পরিচালক খুরশীদ আলম।
হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, ভবিষ্যতে জমি ব্যবস্থাপনার বড় গবেষণাকেন্দ্র হতে পারে জেনেভা ক্যাম্প। সেখানে খুব অল্প জমির মধ্যে সবকিছু করা হয়। বিকেন্দ্রীকরণকে জোরদার করতে হলে স্থানীয় সরকারকে শুধু দায়িত্ব দিলে হবে না, ক্ষমতাও দিতে হবে।
নগরায়ণের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণও গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের আলাপ ঐকমত্য কমিশনসহ কোনো টেবিলেই আনা যাচ্ছে না।
বৈশ্বিক উদাহরণ দিয়ে জিল্লুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে ঢাকা ছাড়া দ্বিতীয় শহর নেই, এটাই সমস্যা। চট্টগ্রাম দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আগে রেলওয়ে ও নৌবাহিনীর প্রধান কার্যালয় ছিল। কিন্তু নীতি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সেগুলো সরিয়ে আনা হয়েছে। মফস্সল এলাকার ভিত্তি ছিল জেলা স্কুল। এখন ইউনিয়ন চেয়ারম্যানও নিজের গ্রামে থাকেন না, তাহলে সেখানে ভালো স্কুল কীভাবে গড়ে উঠবে, এই প্রশ্ন তোলেন তিনি।
ভবিষ্যতে দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়গুলোর মধ্যে নগর ব্যবস্থাপনা বা পৌরসভার মেয়র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে হোসেন জিল্লুর রহমান মন্তব্য করেন।