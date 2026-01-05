বাণিজ্য

এসএমই ফাউন্ডেশনের নতুন চেয়ারপারসন ওবায়দুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মো. ওবায়দুর রহমান

শিল্পসচিব মো. ওবায়দুর রহমান এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন হিসেবে যোগ দিয়েছেন। তিনি শিল্পসচিবের মূল দায়িত্বের পাশাপাশি এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসনের দায়িত্বও পালন করবেন।

আজ সোমবার ওবায়দুর রহমান এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশন।

ওবায়দুর রহমান এসএমই ফাউন্ডেশনের নবম চেয়ারপারসন। তাঁর আগে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ছিলেন মো. মুশফিকুর রহমান। তাঁকে ২০২৪ সালের ২২ ডিসেম্বর এ পদে দুই বছরের জন্য নিয়োগ দেয় শিল্প মন্ত্রণালয়। তিনি কাজে যোগ দেন ২০২৫ সালের ১৯ জানুয়ারি। কিন্তু এক বছর পূরণ হওয়ার আগেই তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে নতুন চেয়ারপরসন নিয়োগ দিল শিল্প মন্ত্রণালয়।

১ জানুয়ারি ওবায়দুর রহমানকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে শিল্প মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন হিসেবে আবার নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের মূল দায়িত্বের পাশাপাশি ওবায়দুর রহমান এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

মো. ওবায়দুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৫তম ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি চাকরি শুরু করেন। দীর্ঘ চাকরিজীবনে তিনি মাঠ প্রশাসনের পাশাপাশি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

