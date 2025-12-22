রিহ্যাবের আবাসন মেলা হচ্ছে বুধবার
আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহ্যাবের আয়োজনে চার দিনব্যাপী আবাসন মেলা আগামী বুধবার শুরু হচ্ছে। রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এবারের মেলায় আবাসন, নির্মাণসামগ্রীসহ অন্যান্য খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২২০টি স্টল থাকবে।
মেলার বিস্তারিত জানাতে সিরডাপ মিলনায়তনে আজ সোমবার সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে রিহ্যাব। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন রিহ্যাব সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন রিহ্যাবের সিনিয়র সহসভাপতি লিয়াকত আলী ভূঁইয়া, সহসভাপতি এম এ আউয়াল, মোহাম্মদ আক্তার বিশ্বাস, আবদুর রাজ্জাক, পরিচালক লাবিব বিল্লাহ, শেখ কামাল প্রমুখ।
সংবাদ সম্মেলনে রিহ্যাব সভাপতি বলেন, ‘চলতি বছরের আবাসন মেলা আবাসন খাতের স্থবিরতা কাটাতে সহায়তা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।’ তিন দিন ছুটি থাকায় মেলায় অনেক লোকসমাগম হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
মো. ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, ড্যাপের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে আবাসন খাত মারাত্মক সংকটে পড়েছিল। পুরোনো ড্যাপের জটিল ও অসামঞ্জস্য নিয়মাবলির কারণে নতুন আবাসন প্রকল্প অনুমোদনপ্রক্রিয়া বন্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।
তাঁর মতে, এর ফলে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকল্প স্থগিত বা সীমিত পরিসরে পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছিল। নতুন করে ড্যাপ সংশোধন ও ঢাকা ইমারত নির্মাণ বিধিমালা এই পুরোনো জটিলতা ও বৈষম্য অনেকাংশে দূর করা হয়েছে।