করাচি রুটে বিমানের ফ্লাইট ২৯ জানুয়ারি থেকে

করাচি রুটে বিমানের ফ্লাইট ২৯ জানুয়ারি থেকে
ঢাকা–করাচি রুটে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করতে যাচ্ছে জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। ২৯ জানুয়ারি এই রুটে ফ্লাইট চালু হবে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে সপ্তাহে দুই দিন বৃহস্পতি ও শনিবার এই রুটে ফ্লাইট চলবে। ঢাকা থেকে ফ্লাইটটি স্থানীয় সময় রাত ৮টায় ছেড়ে করাচিতে পৌঁছাবে রাত ১১টায়। আর করাচি থেকে দিবাগত রাত ১২টায় ছেড়ে ঢাকায় পৌঁছাবে ভোর ৪টা ২০ মিনিটে।
নতুন এই রুট চালুর ফলে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে যাত্রী চলাচল আরও সহজ ও সুবিধাজনক হবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ; পাশাপাশি ব্যবসা, পর্যটন ও পারিবারিক ভ্রমণের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস জানিয়েছে, যাত্রীদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আধুনিক উড়োজাহাজ ও দক্ষ ক্রুর মাধ্যমে নতুন ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে।
টিকিট বুকিং ও ফ্লাইট–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে হবে বিমানের বিক্রয় অফিস, অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট, কল সেন্টার (১৩৬৩৬ বা +৮৮০৯৬১০৯-১৩৬৩৬) অথবা সংস্থাটির ওয়েবসাইটে।
হজযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ফ্লাইট ২ মাস ১০ দিন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল বিমান। তারপরই করাচি ফ্লাইট চালুর সিদ্ধান্ত নিল।
ঢাকা থেকে করাচির সরাসরি ফ্লাইট দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল। এ রুটে পাকিস্তানের রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থা পিআইএর ফ্লাইট ছিল, কিন্তু লোকসানের কারণ দেখিয়ে ২০১৮ সালে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
২০২৪ সালে গণ–অভ্যুত্থানের পর পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতির ধারায় গত বছর করাচি থেকে পণ্য নিয়ে সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ভেড়ে। এরপর পাকিস্তানের বেসরকারি বিমান পরিবহন সংস্থা এয়ার-সিয়াল বাংলাদেশে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনার অনুমোদন পায়। এখন বিমানও সরাসরি ফ্লাইট চালাতে যাচ্ছে।