মালয়েশিয়ার হালাল পণ্যের মেলায় ১৫ লাখ ডলারের রপ্তানি আদেশ পেল প্রাণ

মালয়েশিয়ার হালাল পণ্যের মেলায় ১৫ লাখ ডলারের রপ্তানি আদেশ পেল প্রাণ
মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ হালাল পণ্যের মেলা ‘মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল হালাল শোকেস’ (মিহাস) শেষ হয়েছে আজ শনিবার। চার দিনব্যাপী এ আয়োজন শুরু হয়েছিল ১৭ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে (মিটেক)।
এবারের মেলায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশের অন্যতম ভোক্তা খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রাণ ১৫ লাখ মার্কিন ডলার মূল্যের খাদ্যপণ্য বিক্রির ক্রয়াদেশ পেয়েছে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির প্রদর্শিত ৬০টি নতুন পণ্য মালয়েশিয়ার দুটি সুপারশপ চেইন-ইকনসেভ ও ইকোশপ-এ যুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
২১তম আসরের এই মেলার আয়োজন করে মালয়েশিয়া বহির্মুখী বাণিজ্য উন্নয়ন করপোরেশন (ম্যাট্রেড)। এতে বিশ্বের ৯০টি দেশ থেকে ২ হাজার ৩০০ স্টলে নানান হালাল পণ্য প্রদর্শন করে অংশ নেয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের প্রাণ ও রিমার্ক এইচবিও এতে অংশ নেয়।
মেলায় প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য যেমন নুডলস, বিস্কুট, জুস, মাছ-মাংস ছাড়াও পোশাক, প্রসাধনী, আসবাব, ওষুধ ও যন্ত্রপাতিসহ নানা ধরনের জীবনযাপন ও সৌন্দর্যবর্ধনের হালাল সামগ্রী প্রদর্শন করা হয়।
প্রাণ গ্রুপের উপ মহাব্যবস্থাপক তৌহিদুজ্জামান জানান, এবারের প্রদর্শনীতে প্রায় ৫০০ ধরনের খাদ্যপণ্য প্রদর্শন করা হয়েছে। এর মধ্যে জুস, বেকারি, বিস্কুট, কনফেকশনারি, নুডলস, সস, চকলেটসহ বিভিন্ন রেডিমেড খাদ্য উপকরণ ছিল। বিশেষভাবে কোরিয়ান নুডলস, বিভিন্ন বিস্কুট ও বাসিল সিড ড্রিংকসকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়।
তিনি আরও জানান, মেলায় প্রায় ১০ হাজার দর্শনার্থী প্রাণের নতুন পণ্যের স্যাম্পলিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। এতে পণ্যের স্বাদ ও মান সম্পর্কে ধারণা নিতে পেরেছেন তাঁরা। এই উদ্যোগ সরাসরি বিক্রয় সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আশা করছে প্রাণ।