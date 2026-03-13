দুই দিনে সোনার দাম কমল ভরিতে ৫,৪৮২ টাকা
টানা দুই দিন সোনার দাম কমল। আজ শুক্রবার সকালে কমেছে ভরিতে সর্বোচ্চ ২ হাজার ১৫৮ টাকা। গতকাল বৃহস্পতিবার দাম কমেছিল ৩ হাজার ৩২৪ টাকা। তার মানে দুই দিনে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের সোনার দাম ভরিতে কমল ৫ হাজার ৪৮২ টাকা।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ শুক্রবার সকালে সোনার দাম সমন্বয় করে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেয়। এতে বলা হয়, তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) দাম কমেছে। এ জন্য সোনার দাম সমন্বয় করা হয়েছে।
নতুন দর অনুযায়ী আজ ২২ ক্যারেটে এক ভরি সোনার দাম কমে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৬৪ হাজার ৯৪৮ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটে ভরিতে ২ লাখ ৫২ হাজার ৯৪৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ লাখ ১৬ হাজার ৭৭৫ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম কমে হয়েছে ১ লাখ ৭৬ হাজার ৯৪৩ টাকা।
গতকাল রাত পর্যন্ত সোনার দাম ছিল ২২ ক্যারেটের ভরি ২ লাখ ৬৭ হাজার ১০৬ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ২ লাখ ৫৪ হাজার ৯৭৫ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ লাখ ১৮ হাজার ৫৮৩ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বিক্রি হয়েছে ভরিপ্রতি ১ লাখ ৭৮ হাজার ৪০১ টাকায়।
তার মানে আজ শুক্রবার ২২ ক্যারেটে ২ হাজার ১৫৮ টাকা, ২১ ক্যারেটে ২ হাজার ৯৯ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ১ হাজার ৮০৮ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরিতে দাম কমেছে ১ হাজার ৪৫৮ টাকা।
সোনার দাম কমলেও রুপার দাম একই রয়েছে। গতকাল ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ছিল ৬ হাজার ৩৫৭ টাকা। আজও একই দামে রুপা কিনতে হবে। তবে গতকাল বৃহস্পতিবার রুপার দাম ভরিতে ৩৫০ টাকা কমেছিল।
বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ানো-কমানো হয়। ইরানে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আগে সোনার দাম বাড়ছিল। তবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাতে ছেদ পড়েছে। তবে বাজারের উত্থান-পতন এখনো অব্যাহত আছে।