শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে সিমটেক্স

সপ্তাহের প্রথম দিন আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কিছুটা বাড়লেও সূচক কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই পতন হয়েছে।
আজ ডিএসইর লেনদেন আবারও ৫০০ কোটি টাকার ঘরের মধ্যে ছিল। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৪২ দশমিক ৫৫ কোটি টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৫৩০ দশমিক ১৮ কোটি টাকার। তার আগের দিন বুধবার লেনদেন হয়েছিল ৬১১ দশমিক ৮৭ কোটি টাকার।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ২০২ দশমিক ৪৬ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৮১ দশমিক ২৫ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ১১৪ দশমিক ৭৯ পয়েন্টে। আজ কমেছে ১৯ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৭১ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস ৩০ সূচকের মান কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৯৮ দশমিক ৪৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৩৪ দশমিক ৬০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৭০ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩১১টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৮টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে সিমটেক্স।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে সিমটেক্স। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৪ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৬ দশমিক ৭০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রগতি লাইফ। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২৪৫ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৬৭ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭১ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিল। গত বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ১৮ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৯ দশমিক ২০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ০৭ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে গ্রিন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৭১ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩ দশমিক ৭০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা বিডি ল্যাম্পসের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৭০ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫৬ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৬৫ টাকা।