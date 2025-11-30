আজ দাম কমার শীর্ষে লুব রেফ

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজও ডিএসইর লেনদেন ৪০০ কোটি টাকার ঘরে ছিল। আজ লেনদেন হয়েছে ৪৯২ কোটি ৫৪ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৪৩৯ কোটি ৪৪ কোটি টাকার। গত বুধবার লেনদেন হয়েছিল ৫২৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৭৮ দশমিক ৭৬ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে শূন্য দশমিক ৯৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৪৫ দশমিক ২৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১১ দশমিক ৫৩ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯১৭ দশমিক ০১ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৭ দশমিক ০৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৮ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৫৭টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৩০৬টির ও অপরিবর্তিত আছে ২৮টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে—
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে এলআরবিডিএল বা লুব রেফ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১৮ দশমিক ৮৯ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১০ টাকা ৩০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফারইস্ট ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৯০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে পিএলএফএসএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৮১ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৯০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে সিমটেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৩৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২৯ টাকা ৮০ পয়সা।