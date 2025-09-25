দাম কমার শীর্ষে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং

সপ্তাহের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও মূল্যসূচক উভয়ই বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই উত্থান হয়েছে।
এদিকে কয়েক দিন ধরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন কমার পর আজ বেড়েছে। গত কয়েক দিন লেনদেন ছিল ৫০০ কোটি টাকার ঘরে। আজ তা বেড়ে ৭০০ কোটি টাকার ঘরে উঠেছে। মোট লেনদেন হয়েছে ৭০৮ দশমিক ৯৪ কোটি টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৫৭৬ কোটি টাকার বেশি।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৪১৫ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২২ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪১ শতাংশ। ডিএসইএস উঠেছে ১ হাজার ১৭১ পয়েন্টে। আজ বেড়েছে প্রায় ৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫১ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১০৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৭ দশমিক ৭৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৬ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৭৫টি কোম্পানির শেয়ারের ও দাম কমেছে ১৫৭টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৬টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে আইএলএফএসএল। আজ এই শেয়ারের দাম ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ কমে ১ দশমিক ৩ টাকায় নেমে এসেছে। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ৪০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ২১ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৭৬ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৬৭ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজও তৃতীয় স্থানে আছে ডমিনেজ। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৭৮ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১৮ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৭ দশমিক ৯০ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে মুন্নু সিরামিক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৯০ দশমিক ২০ টাকা। আজ দিন শেষে এই শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৮৬ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে আইএফআইএল মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৪ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪ দশমিক ১০ টাকা।