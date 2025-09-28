শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি

শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
সপ্তাহের প্রথম দিন আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও মূল্যসূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই পতন হয়েছে।
গত সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার লেনদেন বৃদ্ধির পর আজ রোববার আবার কমেছে। সেদিন লেনদেন হয়েছিল ৭০৮ কোটি টাকার বেশি। আজ লেনদেন কমে ৫৬৪ দশমিক ১৮ কোটি টাকায় নেমে আসে।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৩৮০ দশমিক ০৭ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৪ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ১৬৪ দশমিক ৭৫ পয়েন্টে। আজ কমেছে ৬ দশমিক ৭১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৭ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান কমে হয়েছে ২ হাজার ৮৫ দশমিক ৯৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৭ দশমিক ০৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৭০টি কোম্পানির শেয়ার। দাম কমেছে ২৮২টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৪টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক।
১. ফার্স্ট সিকিউরিটি
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২ দশমিক ২০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।
২. অ্যাপেক্স স্পিনিং
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে অ্যাপেক্স স্পিনিং। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫৯ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৭৫ দশমিক ৮০ টাকা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ।
৩. এক্সিম ব্যাংক
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ৩ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩ দশমিক ৪০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ।
৪. এসআইবিএল
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এসআইবিএল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৮২ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩ দশমিক ৭০ টাকা।
৫. অ্যাপেক্স ফুড
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা অ্যাপেক্স ফুডের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৫৬ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২৩৫ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৫৬ টাকা।