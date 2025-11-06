শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে সিমটেক্স

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে ৪১৯ কোটি ৭৮ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে মোট ৪৮৫ কোটি ৪৯ লাখ টাকার। গত মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৪৫৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকার শেয়ার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৬৭ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১৮ দশমিক ৯৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৮ শতাংশ। ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৩৯ দশমিক ২১ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ৫ দশমিক ১৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৯ শতাংশ। তিনটি সূচকের মধ্যে কেবল শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কিছুটা বেড়েছে। এই সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৪০ দশমিক ৬১ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে শূন্য দশমিক ১১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০০৫ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১০২টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৫১টি ও অপরিবর্তিত আছে ৩৭টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে সিমটেক্স।

সিমটেক্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে সিমটেক্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩০ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩৩ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৬ শতাংশ।

এসপিসিএল

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এসপিসিএল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪২ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪৫ টাকা ৯০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৮ শতাংশ।

বিপিপিএল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে বিপিপিএল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৩ টাকা ৫০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ২৯ শতাংশ।

সোনালী আঁশ

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সোনালী আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২১২ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২২৪ টাকা ১০ পয়সা।

তমিজ টেক্সটাইল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে তমিজ টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ০৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১২৯ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৩৬ টাকা ১০ পয়সা।

