গুলশানে জমি কিনছে মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস, শপিংমল নির্মাণের পরিকল্পনা
গুলশানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জমিতে বিনিয়োগ করছে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস। ইস্টকোস্ট গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইস্টকোস্ট হোল্ডিংসের সঙ্গে মিলে যৌথভাবে এই বিনিয়োগ করছে মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস বা এমজেএল।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টসের পরিচালনা পর্ষদের সভায় এই বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি হিসেবে নিয়ম অনুযায়ী বিনিয়োগের এই সিদ্ধান্তের কথা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের জানানো হয়। দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে আজ রোববার এই তথ্য প্রকাশ করেছে কোম্পানিটি।
কোম্পানিটি জানিয়েছে, ইসি বা ইস্টকোস্ট হোল্ডিংস ও এমজেএল সমানুপাতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ২১৪ কোটি টাকায় জমি কিনছে। অর্থাৎ ২১৪ কোটি টাকার মধ্যে ১০৭ কোটি টাকা দেবে এমজেএল। আর বাকি ১০৭ কোটি টাকা দেবে ইসি হোল্ডিংস। পরবর্তী সময়ে এই জমি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।
কোম্পানির সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গুলশানে মূল সড়কের পাশে ২২ কাঠা জমি কেনার সব আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে কোম্পানিটির পক্ষ থেকে। ভবিষ্যতে সর্বাধুনিক বিপণিবিতাণ (শপিংমল) নির্মাণসহ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই জমি ব্যবহার করা হবে। বিপণিবিতান নির্মাণসহ অন্যান্য বিনিয়োগের অর্থ দুই কোম্পানি মিলে সমানভাবে বহন করবে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আজম জে চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, অনেক দিন ধরে গুলশানের গুরুত্বপূর্ণ লোকেশনে থাকায় জমিটি কেনার বিষয়ে কথাবার্তা চলছিল। পেশাদার নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে এই জমির ভ্যালুয়েশন বা মূল্যমানও যাচাই করা হয়। তারপর দাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই জমিতে সর্বাধুনিক বিপণিবিতান (শপিংমল) গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। এ ছাড়া লাভজনকভাবে জমিটির সর্বোচ্চ ব্যবহার কীভাবে করা যায়, সেটি নিয়েও পরিকল্পনা চলছে।
আজম জে চৌধুরী আরও বলেন, বড় অঙ্কের এই বিনিয়োগে মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টসের নগদ অর্থ প্রবাহে যাতে কোনো ধরনের চাপ তৈরি না হয়, সে জন্য দুই কোম্পানি মিলে যৌথ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে লাভও ভাগাভাগি হবে অর্ধেক অর্ধেক ভিত্তিতে।
মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টসও ইস্টকোস্ট গ্রুপের যৌথ মালিকানাধীন একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। সরকারি কোম্পানি যমুনা অয়েলের সঙ্গে কোম্পানিতে বিনিয়োগ রয়েছে ইস্টকোস্ট গ্রুপের।
মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস ২০১১ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। বর্তমানে এটি ভালো মৌলভিত্তির কোম্পানি হিসেবে ‘এ’ শ্রেণিভুক্ত। আজ রোববার দিন শেষে কোম্পানিটি শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল প্রায় ৯৭ টাকা। কোম্পানিটির শেয়ারের প্রায় ৭১ শতাংশ মালিকানা উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে রয়েছে। বাকি শেয়ারের মধ্যে ২১ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে আর ব্যক্তিশ্রেণির সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে ৬ শতাংশ ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে দুই শতাংশ শেয়ার।