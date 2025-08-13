যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

আজ বুধবার চলতি সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবারের তুলনায় আজ লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৭০৪ দশমিক ৮৮ কোটি টাকার। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১২১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২০৩টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৭৪টি কোম্পানির শেয়ার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে এসইএমএল লেকচার।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এসইএমএল লে খচার ইকুইটি ম্যানেজমেন্ট। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৯৭ শতাংশ বা ৭০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এর দাম ছিল ৭ দশমিক ৮ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭ দশমিক ১ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে রহিমা ফুড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৭৯ শতাংশ বা ১৩ টাকা। দাম কমে হয়েছে ১৫৩ দশমিক ৮০ টাকা। গতকাল এর দাম ছিল ১৬৬ দশমিক ৮০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এআইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৬ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৪ দশমিক ৭০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে রহিম টেক্সটাইল লিমিটেড। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৩৩ শতাংশ বা ১১ দশমিক ১ টাকা। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২০৮ দশমিক ২০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ১৯৭ দশমিক ১০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা পিপলস লিজিংয়ের শেয়ারের দাম কমেছে ৫ শতাংশ বা ১০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ১ দশমিক ৯০ টাকা।