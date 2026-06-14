৩০ কোটি টাকার শেয়ার বেচবেন প্রাইম ব্যাংকের উদ্যোক্তা

৩০ কোটি টাকার শেয়ার বেচবেন প্রাইম ব্যাংকের উদ্যোক্তা
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত প্রাইম ব্যাংকের ১ কোটির বেশি শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দিয়েছেন ব্যাংকটির এক উদ্যোক্তা। আজ রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) মাধ্যমে শেয়ার বিক্রির এই ঘোষণা দেন তিনি। দুই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে আজ এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
ডিএসই ও সিএসইর ওয়েবসাইটের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রাইম ব্যাংকের উদ্যোক্তা মোহাম্মদ নাদের খান ব্যাংকটির ১ কোটি ১ লাখ ৭৮ হাজার ৮৬৬টি শেয়ার বিক্রি করবেন। আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে এই শেয়ার বিক্রি সম্পন্ন করবেন তিনি। ঢাকার শেয়ারবাজারে আজ রোববার ব্যাংকটির প্রতিটি শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ৩০ টাকা। সেই হিসাবে নাদের খান যে পরিমাণ শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দিয়েছেন তার বাজারমূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৩০ কোটি ৫৩ লাখ ৬৬ হাজার টাকা।
শেয়ার বিক্রির ঘোষণায় নাদের খান আরও জানিয়েছেন, বর্তমানে তাঁর হাতে ব্যাংকটির ৪ কোটি ৩৯ লাখ ৮০ হাজার ৭০৪টি শেয়ার রয়েছে। আজ রোববারের শেয়ারের দামের বিবেচনায় উদ্যোক্তা নাদের খানের হাতে থাকা শেয়ারের বাজারমূল্য প্রায় ১৩২ কোটি টাকা। এই উদ্যোক্তা তাঁর হাতে থাকা মোট শেয়ার থেকে সোয়া ৪ শতাংশের বেশি বা ৩০ কোটি টাকার সমমূল্যের শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দিয়েছেন। নাদের খান ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাকালীন একজন উদ্যোক্তা। তিনি ব্যাংকটির পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
এদিকে ১ কোটির বেশি শেয়ার বিক্রির ঘোষণার পরও আজ শেয়ারবাজারে প্রাইম ব্যাংকের শেয়ারের দাম বেড়েছে। এদিন ঢাকার বাজারে ব্যাংকটির প্রতিটি শেয়ারের দাম ৫০ পয়সা বা প্রায় দুই শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ টাকায়। ২০০০ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত প্রাইম ব্যাংক ভালো মৌলভিত্তির কোম্পানি হিসেবে বর্তমানে ‘এ’ শ্রেণিভুক্ত। সর্বশেষ গত বছর ব্যাংকটি রেকর্ড মুনাফা করেছে, যার পরিমাণ ৯১০ কোটি টাকা। রেকর্ড মুনাফা করায় গত বছরের জন্য ব্যাংকটি শেয়ারধারীদের মোট ৩০ শতাংশ লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। যার মধ্যে ২৫ শতাংশ নগদ ও ৫ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ।