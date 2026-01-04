শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে জেমিনি সি

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজও ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৫৩৭ কোটি ৪১ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩৬৮ কোটি ১৫ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯৬৫ দশমিক ২৪ পয়েন্ট। গত বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৫৪ দশমিক ৬২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১১ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১০০৬ দশমিক ৬১ পয়েন্ট। আজ এই সূচক শূন্য দশমিক ৬০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৮৭ দশমিক ৮৪ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৮ দশমিক ৪২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৮ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২০৪টি কোম্পানির শেয়ারের, কমেছে ১৪৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে জেমিনি সি।

জেমিনি সি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে জেমিনি সি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩৮ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১২৪ টাকা ৫০ পয়সা।

আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৪১ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩৭ টাকা।

বিচ হ্যাচারি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে বিচ হ্যাচারি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৭ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪২ টাকা ৫০ পয়সা।

ফু ওয়াং ফুড

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ফু ওয়াং ফুড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮২ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১০ টাকা ১০ পয়সা।

বেস্ট হোল্ডিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে বেস্ট হোল্ডিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৭০ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ১৩ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১২ টাকা ১০ পয়সা।

