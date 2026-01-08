আজ দাম কমার শীর্ষে পিপলস লিজিং

সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪২৯ কোটি ১১ লাখ টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৪৬৫ কোটি ৬৮ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯৯৮ দশমিক ৫৪ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৫ দশমিক ৮৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১১ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১০১০ দশমিক ৮০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১ দশমিক ৪২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৪ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯১৪ দশমিক ৯৩ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০৮ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১২৫টি কোম্পানির শেয়ারের, কমেছে ১৮৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৮৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে পিপলস লিজিং।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে পিপলস লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ দশমিক ৬৩ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৭ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪২ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ দশমিক ৫২ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫৭ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫১ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ দশমিক ২০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৯ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪৪ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫১ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪৬ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫১ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪৬ পয়সা।