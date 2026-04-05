শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে নিউ লাইন

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫১১ কোটি ৯৯ লাখ টাকার। গত কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছে ৬২৫ কোটি ৯৯ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ১১২ দশমিক ২৭ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১০৭ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ০৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৪১ দশমিক ১০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১৮ দশমিক ৪৭ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৭৪ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৪৫ দশমিক ৩৩ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৩৫ দশমিক ০২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৭৬ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৫টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৩৫৪টির ও অপরিবর্তিত আছে ১১টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

নিউ লাইন

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে নিউ লাইন। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ১০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ।

ফ্যামিলি টেক্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফ্যামিলি টেক্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

জিএসপি ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে জিএসপি ফাইন্যান্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ।

ইবিএল এনআরবি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ইবিএল এনআরবি। গত কার্যদিবসে এই ইউনিটের দাম ছিল ৩ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট। গত কার্যদিবসে এই ইউনিটের দাম ছিল ৩ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

