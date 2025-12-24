আজ দাম কমার শীর্ষে ফারইস্ট ফাইন্যান্স

আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইর লেনদেন আবার ৩০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। লেনদেন হয়েছে ৩৩৮ কোটি ১০ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৪০৭ কোটি ৪১ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৮৮৩ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২২ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮ দশমিক ৬৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৬ দশমিক শূন্য ৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৮২ দশমিক ৫৫ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৯ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট বা ১০ দশমিক ৫০ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৭৮টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি কমেছে ১২৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৮৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৪ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫৮ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭২ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬৬ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে পিপলস লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫৫ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে রিলায়েন্স ওয়ান। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৭ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৫ টাকা ৯০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফার্স্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৭০ পয়সা।