আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আনোয়ার গ্যালভানাইজিং

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইতে ৩৯৪ দশমিক ১৮ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছিল ৪৬১ দশমিক ৫৫ কোটি টাকার। আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৮৬ দশমিক ৮৫ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪০ দশমিক ১২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ৭২ দশমিক ৬৯ পয়েন্টে। আজ কমেছে ১১ দশমিক ০৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০২ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৬৯ দশমিক ১৯ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৭ দশমিক ৪৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৮ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৮১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৬০টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৫টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে আনোয়ার গ্যালভানাইজিং।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে আনোয়ার গ্যালভানাইজিং। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬৩ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৭৮ দশমিক ১০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ২৩ দশমিক ১৮ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বিডি কম। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২৩ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৫ দশমিক ৮০ টাকা। বেড়েছে ৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সালবো কেমিক্যাল। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ২৮ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩০ দশমিক ৬০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৬২ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এসপিসিএল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ১০ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩৭ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা আমান ফিডের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৬০ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২৩ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৪ দশমিক ৫০ টাকা।