আজও সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে রূপালী লাইফ ইনস্যুরেন্সের

আজ সপ্তাহের প্রথ দিন রোববার। দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল্যসূচক ও লেনদেন দুটিই আগের দিনের চেয়ে বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচক বেড়েছে।
ডিএসইতে আজ মোট ১ হাজার ৪৪১ দশমিক ৯ কোটি কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে। বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকার বেশি।
আজ ডিএসইর তিনটি মূল্যসূচকের মধ্যে দুটি ছিল ঊর্ধ্বমুখী। প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ২১ দশমিক ৮৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৮ শতাংশ কমে ৫ হাজার ৬৩৬ দশমিক ১৫ পয়েন্টে উঠেছে। এ ছাড়া ডিএসইএস শূন্য দশমিক ৬১ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ২২৯ পয়েন্টে এবং নির্বাচিত ভালো শেয়ারগুলোর সূচক ডিএস৩০ সূচক ৫ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট বেড়ে ২ হাজার ১৮৮ দশমিক ১০ পয়েন্টে নেমে এসেছে।
আজ ডিএসইতে দাম বেড়েছে ২৪৮টি কোম্পানির শেয়ারের এবং কমেছে ১২৭টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ২৫টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, আজ রোববার ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ছিল রূপালী লাইফ ইনস্যুরেন্স।
গত বৃহস্পতিবারের মতো আজও মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে রূপালী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি। এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ বা ১০ দশমিক ৪০ টাকা বেড়ে ১১৫ টাকায় উঠেছে। গত বৃহস্পতিবার কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১০৪ দশমিক ৬০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে কেডিএস অ্যাকসেসরিজ। এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ বা ৪ দশমিক ৬০ টাকা। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪৬ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫০ দশমিক ৯০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধিতে তৃতীয় স্থানে আছে ইজেন। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ বা ২ দশমিক ৮০ টাকা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২৮ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩১ টাকা।
আজ মূল্যবৃদ্ধিতে চতুর্থ স্থানে আছে বিবিএস কেব্লস। এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৬৬ শতাংশ বা ২ টাকা। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ২০ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ২২ দশমিক ৭০ টাকা।
আজ মূল্যবৃদ্ধিতে পঞ্চম স্থানে আছে সিএপিএম বিডিবিএলের শেয়ার। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৬১ শতাংশ বা ১ টাকা। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ১০ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১১ দশমিক ৪০ টাকা।