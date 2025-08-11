যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

আজ সোমবার চলতি সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ অবশ্য গতকালের তুলনায় লেনদেন কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬১০ কোটি ৮৬ লাখ টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল নিম্নমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১২১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২০১টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৮৩টি কোম্পানির শেয়ার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্যানুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৮২ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। রোববার দিন শেষে এর দাম ছিল ৩ দশমিক ৪ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ১ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে রিজেন্ট টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। আজ দাম হয়েছে ৩ দশমিক ৩০ টাকা। রোববার দাম ছিল ৩ দশমিক ৬০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ বা ২০ পয়সা। রোববার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ দশমিক ২০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা।
চতুর্থ স্থানে আছে মার্কেন্টাইল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৬৮ শতাংশ বা ৮০ পয়সা। রোববার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৫ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম হয়েছে ২৪ দশমিক ৪০ টাকা।
পঞ্চম স্থানে থাকা জিএসপি ফাইন্যান্সের শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ১৬ শতাংশ বা ২০ পয়সা। রোববার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ৪ দশমিক ৬০ টাকা।