আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে প্রগতি লাইফ

সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল নিম্নমুখী।
আজও ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪৫৮ কোটি ৮১ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৫৩৭ কোটি ৪১ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩৬৮ কোটি ১৫ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৫৪ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১০ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২০ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১০০৬ দশমিক ৭০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক শূন্য দশমিক ০৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০০৯ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৮৬ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১ দশমিক ০৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০৫ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৪৩টি কোম্পানির শেয়ারের, কমেছে ১৮৯টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৭টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে প্রগতি লাইফ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে প্রগতি লাইফ। এই শেয়ারের দাম ছিল ১৪৭ টাকা ৫০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৫৯ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৪০ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সায়হাম টেক্সটাইল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৯ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা ৫০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৭৭ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে বিএনআইসিএল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৬ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪৯ টাকা ৪০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে নর্দার্ন ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৮ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫ টাকা ৬৯ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ক্রিস্টাল ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫৮ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৬১ টাকা ৪০ পয়সা।