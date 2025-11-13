আজ দাম কমার শীর্ষে মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ

আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের পতন হয়েছে। এই সপ্তাহের বেশির ভাগ দিনই সূচক ও লেনদেন কমেছে। আজ অবশ্য লেনদেন কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৩৮৩ কোটি ৩৪ লাখ টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ২৯০ কোটি ১৩ লাখ টাকার। গত মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৩৩৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৭০২ দশমিক ৬৮ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১২২ দশমিক ৬৪ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। আরেক সূচক ডিএসইএস কমে ১ হাজারের নিচে নেমে এসেছে। আজ এই সূচক ২৮ দশমিক ৯৮ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৮৮ শতাংশ কমে ৯৭৬ দশমিক ৯৫ পয়েন্ট হয়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৫১ দশমিক ২৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৪৭ দশমিক ৭১ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৫১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৫টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩৫২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ১৭টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ১০ শতাংশ কমে ২৭ টাকা ৯০ পয়সায় নেমে এসেছে। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩১ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রাইম টেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১০ টাকা ৮০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৫৭ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৪১ টাকা ৪০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে লাভেলো। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭৭ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ৬৯ টাকা ৪০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে সোনার বাংলা ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ২৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২১ টাকা ৭০ পয়সা।