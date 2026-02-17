শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে বে লিজিং

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ মঙ্গলবারও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের পতন হয়েছে। সেই সঙ্গে লেনদেন কমেছে, যদিও লেনদেন কমার হার বেশি নয়। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২২৩ কোটি টাকার বেশি। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৫৭ কোটি টাকার বেশি।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৫৭০ দশমিক ৫৯ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১৮ দশমিক ৯৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ১১৭ দশমিক ১৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১ দশমিক ৫৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৪ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ২ হাজার ১২৬ দশমিক ২৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৯ দশমিক ৫২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৪ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৩১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৩৮টি কোম্পানির শেয়ারের এবং অপরিবর্তিত আছে ২৭টি কোম্পানির। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো—

বে লিজিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে বে লিজিং। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৯০ টাকা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ২৫ শতাংশ।

ফিনিক্স ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফিনিক্স ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ।

মাইডাস ফাইন্যান্সিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে মাইডাস ফাইন্যান্সিং। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৭০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৯৫ শতাংশ।

হামিদ ফেব্রিকস

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে হামিদ ফেব্রিকস। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭ টাকা ৯০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৭ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ।

জাহিন স্পিনিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে জাহিন স্পিনিং। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৫০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৭ দশমিক ২৭ শতাংশ।

