আজও শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে এশিয়া ইনস্যুরেন্স

আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের পঞ্চম কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৫৩৬ কোটি ১২ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৬০৫ কোটি ৬০ লাখ টাকার। মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৬৬৯ কোটি ৮৫ লাখ টাকার। অর্থাৎ মঙ্গলবারের পর টানা দুদিন লেনদেন কমেছে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৯৯ দশমিক ৬০ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৬ দশমিক ২৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১২ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ২৫ দশমিক ৪২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ২৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২১ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৬২ দশমিক ৮৭ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৪৫টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ১৮৯টির ও অপরিবর্তিত আছে ৫৬টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজও মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে এশিয়া ইনস্যুরেন্স।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এশিয়া ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩১ টাকা ১০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩৪ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩২ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৫ টাকা। দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সোনার বাংলা ইনস্যুরেন্স। এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ০৩ শতাংশ। গতকাল দাম ছিল ২৭ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৯ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ইস্টল্যান্ড ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৮০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২০ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২১ টাকা ৮০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে নর্দার্ন ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৫৬ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩০ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩২ টাকা ১০ পয়সা।