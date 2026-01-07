ভালো কোম্পানি শেয়ারবাজারে আনার তাগিদ বিএসইসির

ভালো কোম্পানি শেয়ারবাজারে আনার তাগিদ বিএসইসির
শেয়ারবাজারে ভালো কোম্পানি নিয়ে আসার জন্য মার্চেন্ট ব্যাংকারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। সংস্থাটির পক্ষে চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ গতকাল বুধবার মার্চেন্ট ব্যাংকারদের সংগঠন বিএমবিএ নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই আহ্বান জানান।
সম্প্রতি বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমবিএ) নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়। সংগঠনটির নবনির্বাচিত নেতারা আজ বুধবার সকালে আগারগাঁওয়ের বিএসইসির কার্যালয়ে সংস্থাটির চেয়ারম্যান, কমিশনার ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বিএসইসির চেয়ারম্যান শেয়ারবাজারে ভালো কোম্পানি আনতে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বিএমবিএ নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।
শেয়ারবাজারে নতুন কোম্পানি তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ইস্যু ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো। আর শেয়ারবাজারের বেশির ভাগ মার্চেন্ট ব্যাংক বিএমবিএর সদস্য। এ কারণে সংগঠনটির নেতাদের প্রতি এই আহ্বান জানানো হয়। সভায় বিএসইসির চেয়ারম্যান বলেন, সম্প্রতি প্রাথমিক গণপ্রস্তাব বা আইপিও বিধিমালার সংশোধিত গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। সংশোধনের মাধ্যমে এই বিধিমালা যুগোপযোগী করা হয়। তাতে শেয়ারবাজারে ভালো কোম্পানি নিয়ে আসার সুযোগ ও সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বিএসইসি আশা করে, এখন বিএমবিএর সদস্য ও ইস্যু ব্যবস্থাপকেরা ভালো কোম্পানি বাজারে আনতে কাজ করবেন। শেয়ারবাজারে ভালো কোম্পানি তালিকাভুক্তিতে বিএসইসি সব রকমের সহায়তা করবে। পাশাপাশি সভায় বিএসইসির চেয়ারম্যান মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
সভায় বিএসইসির কমিশনার ফারজানা লালারুখ বলেন, প্রতিটি মার্চেন্ট ব্যাংক ও বিএমবিএর তথ্যবহুল ওয়েবপেজ ও ওয়েবপোর্টাল থাকা জরুরি। প্রকৃত তথ্যবহুল ওয়েবসাইট বিনিয়োগকারীসহ বাজারসংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
সভায় বিএসইসির অন্যান্য কমিশনারের পাশাপাশি নির্বাহী পরিচালকেরা ও বিএমবিএর নবনির্বাচিত সভাপতি ইফতেখার আলম, সাধারণ সম্পাদক সুমিত পোদ্দারসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।