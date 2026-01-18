শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে অ্যাপেক্স ট্যানারি

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ রোববার সপ্তাহের  প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪৭৪ কোটি ০৯ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩৭৯ কোটি ৮০ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৩৫ দশমিক ১৮ পয়েন্ট। গত বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৭৬ দশমিক ২০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১০০৯ দশমিক ৩৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১৩ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৩৯ দশমিক ১৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ২৬ দশমিক ৪১ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৯০টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ৪২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৭টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে অ্যাপেক্স ট্যানারি।

অ্যাপেক্স ট্যানারি

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে অ্যাপেক্স ট্যানারি। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৫ টাকা ৫০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৭২ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ।

ক্রিস্টাল ইনস্যুরেন্স

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ক্রিস্টাল ইনস্যুরেন্স। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৮ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৭৫ টাকা ৬০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৮ শতাংশ।

প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৮ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৩ টাকা ৫০ পয়সা।

রহিম টেক্সটাইল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে রহিম টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২২৮ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৪৮ টাকা ৭০ পয়সা।

হাইডেলবার্গ সিমেন্ট

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে হাইডেলবার্গ সিমেন্ট। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২১৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৩৫ টাকা ১০ পয়সা।

শেয়ারবাজার থেকে আরও পড়ুন