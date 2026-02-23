আজ দাম কমার শীর্ষে মেঘনা সিমেন্ট

আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক ও লেনদেন—উভয়ই বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৭১৮ কোটি ৫৬ লাখ টাকার। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছে ৫৬৮ কোটি ৮ লাখ টাকার।
গত সপ্তাহে টানা কয়েক দিন সূচকের পতন হয়েছে। চলতি সপ্তাহের শুরু থেকে লেনদেন ও সূচকে গতি এসেছে। আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৫৫৩ দশমিক শূন্য ৭ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৮৫ দশমিক ২২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ১০৬ দশমিক ৬৩ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১১ দশমিক ৮৪ পয়েন্ট বা ১ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৩৭ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৩৩ দশমিক ৩০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৮ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২১টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ২২টি কোম্পানির। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে মেঘনা সিমেন্ট। গতকাল রোববার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৪ টাকা ৯০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩৩ টাকা। আজ দাম কমেছে ৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে আইসিবি এমপ্লয়িস। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ৫ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ২ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে জিল বাংলা। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩৮ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৩৫ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ১ দশমিক ৮০ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৭০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ১ দশমিক ৭৫ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে আইসিবি এএমসিএল। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ৬ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ১ দশমিক ৫১ শতাংশ।