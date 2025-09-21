শেয়ারবাজার

যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের প্রথম দিন আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও মূল্যসূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই পতন হয়েছে।

এদিকে কয়েক দিন ধরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন কমছে। বেশ কিছুদিন পর দুই সপ্তাহ আগে লেনদেন এক হাজার কোটি টাকার নিচে নেমে আসে। ডিএসইতে আজ লেনদেন ৬০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। মোট লেনদেন হয়েছে ৬২১ দশমিক ৪৯ কোটি টাকার।

আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তিনটি সূচকই নেমে গেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৩৮১ দশমিক ৮৪ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি কমেছে প্রায় ৬৮ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ২৪ শতাংশ। ডিএসইএস নেমে এসেছে ১ হাজার ১৫৮ দশমিক ৯৫ পয়েন্টে। এক দিনে কমেছে ১৯ পয়েন্টের বেশি বা প্রায় শতকরা ১ দশমিক ৬৩ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক নেমেছে ২ হাজার ৮৩ দশমিক ৪৩ পয়েন্টে। সূচকটির পতন হয়েছে ২৩ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১২ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩৯টি কোম্পানির শেয়ার। দাম কমেছে ৩০৭টি কোম্পানির এবং ৫০টি কোম্পানির দর অপরিবর্তিত আছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে ছিল ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স।

টিএলআইএল

আজ রোববার মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম প্রায় ৯ দশমিক ৫ শতাংশ কমে ৬৩ দশমিক ৮ টাকায় নেমে এসেছে। বৃহস্পতিবার শেয়ারের দাম ছিল ৭০ দশমিক ৫ টাকা। অর্থাৎ দাম কমেছে ৬ দশমিক ৭ টাকা।

ফার্স্ট ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফার্স্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ বা ২০ পয়সা। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ২০ টাকা।

ফার্স্ট সিকিউরিটি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ বা ২০ পয়সা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ২০ টাকা।

ফার ইস্ট ফাইন্যান্স

আজ মূল্যহ্রাসে চতুর্থ স্থানে আছে ফার ইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ বা ১০ পয়সা। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে এই শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ২০ টাকা।

ওরিয়ন ইনফিউশন

আজ মূল্যহ্রাসে পঞ্চম স্থানে আছে ওরিয়ন ইনফিউশন। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ বা ৩৯ দশমিক ৭ টাকা। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ৫৩০ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪৯০ দশমিক ৯০ টাকা।

