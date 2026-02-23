শেয়ারবাজার

মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে এনার্জিপ্যাক পাওয়ার

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক ও লেনদেন উভয়ই বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৭১৮ কোটি ৫৬ লাখ টাকার। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছে ৫৬৮ কোটি ৮ লাখ টাকার।

গত সপ্তাহে টানা কয়েক দিন সূচকের পতন হয়েছে। চলতি সপ্তাহের শুরু থেকে লেনদেন ও সূচকে গতি এসেছে। আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৫৫৩ দশমিক ০৭ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৮৫ দশমিক ২২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ১০৬ দশমিক ৬৩ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১১ দশমিক ৮৪ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০৮ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৩৭ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৩৩ দশমিক ৩০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৮ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২১টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ২২টি কোম্পানির। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

এনার্জিপ্যাক পাওয়ার

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এনার্জিপ্যাক পাওয়ার। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৪৯ শতাংশ।

পিএইচপি ফার্স্ট

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে পিএইচপি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ২ টাকা ৬০ পয়সা। আজ এর দাম বেড়ে হয়েছে ২ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

বিডি থাইফুড

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে বিডি থাইফুড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৫৪ শতাংশ। গত কার্যদিবসে দাম ছিল ১৫ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ টাকা ১০ পয়সা।

ফার্স্ট জনতা

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৪০ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২ টাকা ৯০ পয়সা।

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৪০ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই ইউনিটের দাম ছিল ২ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২ টাকা ৯০ পয়সা।

শেয়ারবাজার থেকে আরও পড়ুন