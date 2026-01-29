আজও দাম কমার শীর্ষে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং

আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৫৫০ কোটি ২০ লাখ টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৬৩৩ কোটি ৯১ লাখ টাকার। গত মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছিল ৬৯৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকার। অর্থাৎ মঙ্গলবারের পর টানা দুই দিন লেনদেন কমেছে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ১৫৪ দশমিক ৩০ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ২০ দশমিক ০৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৩৪ দশমিক ৩৮ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৪ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪২ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৮৬ দশমিক ৫৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৭ দশমিক ০৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৫ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৯২টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ২৪৩টির ও অপরিবর্তিত আছে ৫৮টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজও শীর্ষে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ দশমিক ৬০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৬ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫৯ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এফএএস ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ দশমিক ১৪ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৯ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬২ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ দশমিক ১৪ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৯ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬২ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফারইস্ট ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৪৫ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৪ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৬৭ পয়সা।