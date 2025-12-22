শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে মুন্নু অ্যাগ্রো

সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক—উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইর লেনদেন হয়েছে ৩৯৫ কোটি ৯৪ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ২৯৩ কোটি ২০ লাখ টাকার। এর আগে গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩০৩ কোটি ১৪ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৮৭৪ দশমিক ৫২ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৪৮ দশমিক শূন্য ৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৯ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১০০৬ দশমিক ৭৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৭ দশমিক ৭০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৭ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৭১ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৭ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৫ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩০২ টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৩৭টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৯টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে মুন্নু অ্যাগ্রো।

মুন্নু অ্যাগ্রো

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে মুন্নু অ্যাগ্রো। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৩৯ টাকা ৬০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩৬৯ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ।

রহিম টেক্সটাইল

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে রহিম টেক্সটাইল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২১২ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৩০ টাকা ৮০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭১ শতাংশ।

আইসিবি এএমসিএল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫ টাকা ৪০ পয়সা।

চার্টার্ড লাইফ

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে চার্টার্ড লাইফ ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৬৬ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৪ টাকা ১০ পয়সা।

শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৬ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৩ টাকা ৫০ পয়সা।

