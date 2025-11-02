শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে মনোস্পুল বাংলাদেশ

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের প্রথম দিন রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে মোট ৫৪৪ কোটি ৭৬ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। গত সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৪৭৬ কোটি ১০ লাখ টাকার শেয়ার। তার আগের দিন বুধবার লেনদেন হয়েছে ৫০৩ দশমিক ৪৬ কোটি টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ১১৫ দশমিক ৮৮ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৬ দশমিক ৩৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১২ শতাংশ। ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৭৮ দশমিক ৯৮ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ৩ দশমিক ৬৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৮২ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৪ দশমিক ৮০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৪ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১২৮টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২০৭টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬০টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে মনোস্পুল বাংলাদেশ।

মনোস্পুল বাংলাদেশ

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে মনোস্পুল বাংলাদেশ। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১০১ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৩২ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৩০ দশমিক ৪৭ শতাংশ।

জেমিনি সি

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে জেমিনি সি। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৪১ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৫৫ টাকা ৪০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

মুন্নু অ্যাগ্রো

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে মুন্নু অ্যাগ্রো। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারটির দাম ছিল ২৯৬ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩২১ টাকা ৯০ পয়সা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

মাগুরা মাল্টিপ্লেক্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে মাগুরা মাল্টিপ্লেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৯০ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৯৬ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১০৩ টাকা ৭০ পয়সা।

ওয়াটা কেমিক্যালস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ওয়াটা কেমিক্যালস। শেয়ারটির দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৫৭ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১২৮ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৩৭ দশমিক ৭০ টাকা।

