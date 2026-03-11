আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ভ্যানগার্ড এএমএল

আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ দিনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। তিনটি সূচকের মধ্যে দুটির উত্থান হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫২৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকার। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৫৯৩ কোটি ৭৩ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ২৯২ দশমিক ১৯ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২ দশমিক ৫০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৬২ দশমিক ২৮ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৩ দশমিক ৯০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৬ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ২ হাজার ৩৮ দশমিক শূন্য ২ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে শূন্য দশমিক ৮১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৩৬টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৯৮টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ভ্যানগার্ড এএমএল। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির ইউনিটের দাম বেড়ে হয়েছে ৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সানলাইফ ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫১ টাকা ১০ পয়সা। আজ এর দাম বেড়ে হয়েছে ৫৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ১৯ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ২২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৪ টাকা ৮০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সায়হাম টেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ১৮ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে সি পার্ল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৩৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৯ টাকা ১০ পয়সা।