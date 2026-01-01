শেয়ারবাজারে বছর শুরু হলো ঊর্ধ্বমুখী ধারায়

শেয়ারবাজারে বছর শুরু হলো ঊর্ধ্বমুখী ধারায়
শেয়ারবাজারে নতুন বছরটি শুরু হয়েছে সূচক ও লেনদেনের ঊর্ধ্বমুখী ধারায়। বছরের প্রথম দিনে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন শুরু হয় সূচক বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে। এদিন লেনদেন শুরুর প্রথম আড়াই ঘণ্টায় অর্থাৎ বেলা ১টায় ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৪৬ পয়েন্ট বেড়েছে।
গত বছরটি শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীদের জন্য ছিল মন্দার বছর। বছরের বেশির ভাগ সময় শেয়ারবাজার দরপতনের ধারায় ছিল। গত বছরের জানুয়ারির প্রথম দিনে ডিএসইএক্স সূচকটি ছিল ৫ হাজার ২১৮ পয়েন্টের অবস্থানে। সেখান থেকে বছর শেষে সূচকটি কমে দাঁড়ায় ৪ হাজার ৮৬২ পয়েন্টে। সেই হিসাবে গত বছর শেষে এসে সূচকটি ৩৫৬ পয়েন্ট বা সোয়া ৭ শতাংশের বেশি কমেছিল। দৈনিক গড় লেনদেনও কমে ৩০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে আসে। তাই গত বছরজুড়েই শেয়ারবাজার নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ছিল চরম হতাশা। নতুন বছরের শুভ সূচনা সেই হতাশার বিপরীতে তাই কিছুটা আশার আলো ছড়াচ্ছে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে।
বাজার–সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গত বছর দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নানা দীর্ঘসূত্রতার কারণে হতাশ হয়ে অনেক বিনিয়োগকারী বাজার ছেড়ে যান। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিশ্রেণির বিনিয়োগকারীদের একটি বড় অংশ বাজারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। তাতে বাজার ও ভালো ভালো শেয়ারের দামও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যায়। বাজার নেমে আসে তলানিতে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো সময়ের দাবি। নিষ্ক্রিয় ও হতাশাগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের আবার বাজারে ফেরানো গেলে সামনে শেয়ারবাজারকে আরও ভালো অবস্থায় দেখা যাবে।
জানতে চাইলে ডিএসইর পরিচালক মিনহাজ মান্নান প্রথম আলোকে বলেন, ‘তারেক জিয়ার দেশের ফেরার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কালো মেঘ অনেকটাই কেটে গেছে। সেই সঙ্গে নির্বাচনকে ঘিরে যেসব অনিশ্চয়তা ছিল, সেগুলোও দূর হয়েছে। সর্বশেষ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ঐতিহাসিক বিদায় নতুন এক বার্তা দিয়ে গেছে দেশের মানুষের মনে। সব মিলিয়ে নতুন বছরটি নতুন করে আমাদের আশাবাদী করে তুলছে। এই অবস্থায় হতাশ হয়ে শেয়ারবাজার ছেড়ে যাওয়া ও সাইডলাইনে থাকা নিষ্ক্রিয় বিনিয়োগকারীদের বাজারমুখী করা গেলে নতুন বছরে শেয়ারবাজারকে নতুন এক উচ্চতায় দেখতে পাব বলে আশা করছি। কারণ, বাজারের সূচক ও শেয়ারের দাম যেখানে নেমেছে সেখান থেকে আর নিচে নামার খুব বেশি সুযোগ নেই। তাই আশা করছি বছরের প্রথম দিনের ঊর্ধ্বমুখী এই ধারা আমরা বছরজুড়েই দেখতে পাব।’
বছরের প্রথম দিনে বেলা ১টায় ঢাকার বাজারে লেনদেন ছাড়িয়েছে ২০০ কোটি টাকা। লেনদেনের শীর্ষে ছিল উত্তরা ব্যাংক। লেনদেনের প্রথম আড়াই ঘণ্টায় উত্তরা ব্যাংকের ১১ কোটি টাকার শেয়ারের হাতবদল হয়। এ সময় পর্যন্ত ব্যাংকটির প্রতিটি শেয়ারের দাম পৌনে ৩ শতাংশ বা ৬০ পয়সা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩ টাকা ৪০ পয়সায়।
এ ছাড়া লেনদেনের শীর্ষ পাঁচ কোম্পানির তালিকায় আরও ছিল যথাক্রমে ওরিয়ন ইনফিউশন, সিমটেক্স, সোনালি পেপার ও রহিমাফুড। এই চারটি কোম্পানির সম্মিলিত লেনদেনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০ কোটি টাকার।