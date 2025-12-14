শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে জিল বাংলা সুগার মিলস

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক দুটিই কমেছে। এ দিন প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

ডিএসইতে আজ মোট লেনদেন হয়েছে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছিল ৪৬৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৩২ দশমিক ৯৬ পয়েন্ট। বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩০ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬২ শতাংশ। অপর সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ২৮ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৬ দশমিক ৪৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬২ শতাংশ কমেছে। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস ৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৯১ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১১ দশমিক ৮০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬২ শতাংশ।

রোববার দিন শেষে দাম বেড়েছে ৭৯টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ২৪৯টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে জিল বাংলা সুগার মিলস।

জিল বাংলা সুগার মিলস

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে জিল বাংলা সুগার মিলস। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৭১ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৫৪ টাকা ৫০ পয়সা।

এফএএস ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮৮ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৮১ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭৩ পয়সা।

উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরি লিমিটেড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৯৭ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩৬ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩৩ টাকা ৪০ পয়সা।

নর্দান জুট

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে নর্দান জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ২৪ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১১১ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১০২ টাকা ৫০ পয়সা।

শ্যামপুর সুগার মিলস

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে শ্যামপুর সুগার মিলস। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৯৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ২০২ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৮৬ টাকা ৪০ পয়সা।

