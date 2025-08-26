শেয়ারবাজারে হোয়াটসঅ্যাপ প্রতারণা, বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করল ডিএসই
শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপ প্রতারণা থেকে সচেতন থাকতে বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পক্ষ থেকে আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে এই আহ্বান জানানো হয়।
রাজধানীর পল্টনে পুঁজিবাজার–বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন সিএমজেএফ কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তাতে সম্প্রতি শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে অস্বাভাবিক মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে প্রতারণার বিষয়টি তুলে ধরেন ডিএসইর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আসাদুর রহমান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা (সিআরও) শফিকুর ইসলাম ভূঁইয়া ও উপমহাব্যবস্থাপক শফিকুর রহমান।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপে একাধিক প্রতারক চক্র শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের নানা ধরনের প্রলোভন দেখাচ্ছে। এ রকম বেশ কিছু গ্রুপের তথ্যপ্রমাণ পেয়েছে ডিএসই। তাতে দেখা যায়, শেয়ার কিনলে কয়েক দিনের মধ্যে অস্বাভাবিক মুনাফার কথা বলে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু শেয়ারবাজারে এ ধরনের মুনাফার নিশ্চয়তা দেওয়ার সুযোগ নেই।
আইনি ব্যবস্থা ও সচেতনতা
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ডিএসই ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) অনুমোদিত স্টক ব্রোকার ও ডিলারদের বাইরে শেয়ার লেনদেন করার আইনগত বৈধতা কারও নেই। এ ধরনের কর্মকাণ্ড আইনগতভাবে শাস্তিমূলক অপরাধ। তাই এ ধরনের কয়েকটি প্রতারক চক্রের বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবগত করা হয়েছে বলে ডিএসইর পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। এ বিষয়ে ডিএসইর পক্ষ থেকে রাজধানীর খিলক্ষেত থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এরই মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী একাধিক প্রতারক চক্রকে চিহ্নিত করেছে বলে তথ্য রয়েছে। তাই এ ধরনের প্রতারণা থেকে দূরে থাকতে সবার প্রতি আহ্বান জানায় ডিএসই।
আসাদুর রহমান বলেন, দীর্ঘদিন পর শেয়ারবাজারে কিছুটা গতি দেখা যাচ্ছে। সে কারণে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিনিয়োগের আগ্রহও বাড়ছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রতারক চক্র হোয়াটসঅ্যাপে নিত্যনতুন গ্রুপ খুলে নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। এ ধরনের প্রতারকদের সঙ্গে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন না করার জন্য বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা ছাড়া এ ধরনের প্রতারণা তাৎক্ষণিকভাবে রোধ করা কঠিন। তবে যখনই ডিএসই এ ধরনের বিষয় জানতে পারছে, তখনই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে তা বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।