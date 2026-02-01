শেয়ারবাজার

আজও দাম কমার শীর্ষে ঢাকা ডায়িং

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৬২৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৫৫০ কোটি ২০ লাখ টাকার। বুধবার লেনদেন হয়েছে ৬৩৩ কোটি ৯১ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ১১৯ দশমিক ৩৬ পয়েন্ট। গত বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩৯ দশমিক শূন্য ৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৪২ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৮ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮০ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৯৭ দশমিক ২৩ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১০ দশমিক ৬৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৩ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৬৮টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ১৬২টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬২টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ঢাকা ডায়িং।

ঢাকা ডায়িং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজও শীর্ষে আছে ঢাকা ডায়িং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৪ টাকা ৬০ পয়সা।

ফার কেমিক্যাল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফার কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৭৪ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৪ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৩ টাকা ১০ পয়সা।

ডিবিএইচ ফার্স্ট

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা।

রিং শাইন

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে রিং শাইন টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৬০ পয়সা।  

শার্প ইন্ডাস্ট্রিজ

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে শার্প ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১১ টাকা ৮০ পয়সা।

শেয়ারবাজার থেকে আরও পড়ুন