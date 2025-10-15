দাম কমার শীর্ষে লঙ্কাবাংলা ফাইন্যান্স

সপ্তাহের চতুর্থ দিন আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কিছুটা বাড়লেও সূচক কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই পতন হয়েছে।
আজ ডিএসইর লেনদেন কমে ৪০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে মোট ৪৮৭ দশমিক ৬২ কোটি টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৬০৬ দশমিক ৪২ কোটি টাকার।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১১৬ দশমিক ৫১ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৮০ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৫ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ৯১ দশমিক ৩৩ পয়েন্টে। আজ কমেছে ২০ দশমিক ২৮ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৮২ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস ৩০ সূচকের মান কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৬৭ দশমিক ০৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ২৮ দশমিক ৫৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৪৩ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩৩টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩২৮টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৫টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে লঙ্কাবাংলা ফাইন্যান্স।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে লঙ্কাবাংলা ফাইন্যান্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ১২ দশমিক ৭২ শতাংশ কমে ১৪ দশমিক ৪০ টাকায় নেমে এসেছে। গতকাল মঙ্গলবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৬ দশমিক ৫০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে অ্যাপেক্স ট্যানারি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১২ শতাংশ। গতকাল মঙ্গলবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬৮ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬০ দশমিক ১০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। গতকাল মঙ্গলবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে পিপলস লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। গতকাল মঙ্গলবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ১০ টাকা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ১ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক। আজ এই ব্যাংকের শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ২৩ শতাংশ। গতকাল মঙ্গলবার শেয়ারটির দাম ছিল ৭০ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৬৪ দশমিক ৬০ টাকা।