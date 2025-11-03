শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ন্যাশনাল টিউবস

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে মোট ৫১৮ কোটি ৬২ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছে ৫৪৪ কোটি ৭৬ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৬১ দশমিক ০১ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৫৪ দশমিক ৮৭ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০৭ শতাংশ। ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬৬ দশমিক ৬২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ১২ দশমিক ৩৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১৪ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৬০ দশমিক ৯৯ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ২১ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১০ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৪৫টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩০০টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ন্যাশনাল টিউবস।

ন্যাশনাল টিউবস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ন্যাশনাল টিউবস। গতকাল রোববার এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির  শেয়ারের দাম হয়েছে ৭৮ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ০৯ শতাংশ।

সিএপিএম বিডিবিএল

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সিএপিএম বিডিবিএল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১১ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১১ টাকা ৮০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৩০ শতাংশ।

এশিয়াটিক ল্যাব

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এশিয়াটিক ল্যাব। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫৭ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৬০ টাকা ৯০ পয়সা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ১৮ শতাংশ।

ইউসিবি

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক বা ইউসিবি। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ১০ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৯ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১০ টাকা ৩০ পয়সা।

ইনফরমেশন সার্ভিসেস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক। শেয়ারটির দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৮৬ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৯০ দশমিক ২০ টাকা।

