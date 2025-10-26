শেয়ারবাজার

যে পাঁচটি কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের প্রথম দিন আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে ৪৬১ দশমিক ৫৫ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছিল ৪৬৮ দশমিক ৬০ কোটি টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ১১১ দশমিক ৫৯ পয়েন্ট। গত দিনের তুলনায় সূচকটি কমেছে ২২ দশমিক ৯১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৪ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ৮৩ দশমিক ৭৬ পয়েন্টে। আজ কমেছে ৪ দশমিক ৭৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৩ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৮৬ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১১ দশমিক ৪১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৭ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৪২টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৯৮টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৯টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স।

ফারইস্ট ফাইন্যান্স

আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ১০ শতাংশ কমে শূন্য দশমিক ৯ টাকায় নেমে এসেছে। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা।

আইএলএফএসএল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে আইএলএফএসএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা।

প্রিমিয়ার লিজিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ১০ টাকা।

এক্সিম ব্যাংক

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ১০ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ৪০ টাকা।

আইএসএনএলটিডি

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৭৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ৯৯ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৯৩ দশমিক ৩০ টাকা।

