আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে রহিমা ফুড

সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) আজ লেনদেন কমলেও ও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪২০ কোটি ৫৫ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৪৭৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকার শেয়ার। সোমবার লেনদেন হয়েছে ৩৪৮ কোটি ৫ লাখ টাকার শেয়ার। চলতি সপ্তাহের প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন লেনদেন বাড়লেও আজ কমেছে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯০১ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৫৪ দশমিক ৪৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১২ শতাংশ। আরেক সূচক ডিএসইএস বেড়ে ১ হাজার অতিক্রম করেছে। আজ এই সূচক ১১ দশমিক ৭৪ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১৫ শতাংশ বেড়ে ১০২৯ দশমিক ৪০ পয়েন্ট হয়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৯৩ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৩ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৯ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩১০টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩০টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে রহিমা ফুড।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে রহিমা ফুড। মঙ্গলবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৯৮ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১০৭ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সোনারগাঁও টেক্সটাইল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৫ টাকা ৬০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে রানার অটো। মঙ্গলবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৮ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪২ টাকা ৬০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭৯ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে নাহি অ্যালুমিনিয়াম। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৬১ শতাংশ। মঙ্গলবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৫ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফার কেমিক্যাল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ। মঙ্গলবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৪ টাকা।