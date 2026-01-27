শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ইসলামী ব্যাংক

আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৬৯৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৪৯২ কোটি ৫৪ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ১৪০ দশমিক ৩৮ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৫৯ দশমিক ৮১ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১৭ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৩৪ দশমিক ৪২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১২ দশমিক ৪২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ২১ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৭৬ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ২৬ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৪৯টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ৮৩টির ও অপরিবর্তিত আছে ৫৯টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজও মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ইসলামী ব্যাংক।

ইসলামী ব্যাংক

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ইসলামী ব্যাংক। গতকাল সোমবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৭ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৪১ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯১ শতাংশ।

এডিএন টেল

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এডিএন টেলিকম। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫৭ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৬৩ টাকা ২০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯১ শতাংশ।

প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৩৭ শতাংশ। গতকাল দাম ছিল ৫৩ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৮ টাকা ২০ পয়সা।

রূপালী ব্যাংক

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে রূপালী ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৮ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা ২০ পয়সা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ১০ পয়সা।

