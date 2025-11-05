শেয়ারবাজার

দাম কমার শীর্ষে ওইমেক্স ইলেকট্রোড

সপ্তাহের চতুর্থ দিন আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কিছুটা বাড়লেও সূচক কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে মোট ৪৮৫ কোটি ৪৯ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৪৫৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকার শেয়ার। সোমবার লেনদেন হয়েছে ৫১৮ কোটি ৬২ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৮৬ দশমিক ৮৯ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩২ দশমিক ১৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৪ শতাংশ। ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৪৪ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ১১ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০৭৭ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস ৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৪০ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৫ দশমিক ৭৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৭০টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৬৭টি এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ওইমেক্স ইলেকট্রোড।  

ওইমেক্স ইলেকট্রোড

আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ওইমেক্স ইলেকট্রোড। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ১০ দশমিক ৩৮ শতাংশ কমে ১৬ টাকা ৪০ পয়সায় নেমে এসেছে। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৮ টাকা ৩০ পয়সা।

এফএএস ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা।

আইএলএফএসএল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইএলএফএসএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা।

আইএসএনএলটিডি

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে আইএসএনএলটিডি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৯০ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ৮২ টাকা।

ওরিয়ন ইনফিউশন

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে ওরিয়ন ইনফিউশন। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৪১৫ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩৭৯ টাকা ৬০ পয়সা।

