শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

আজ রোববার চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ আবার লেনদেন ৮০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৮০১ দশমিক ৭১ কোটি টাকার। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ২০৫টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১৩৫টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৫৮টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে দেশ গার্মেন্টস।
আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে দেশ গার্মেন্টস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ বা ১১ দশমিক ৫০ টাকা। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১১৫ দশমিক ১ টাকা; আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১২৬ দশমিক ৬০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে হুয়া ওয়েল টেক্সটাইল। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ বা ৪ দশমিক ৫০ টাকা। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪৮ টাকা; আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫২ দশমিক ৫০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে গত বৃহস্পতিবারের মতো আজও তৃতীয় স্থানে থাকা জি কিউ বলপেনের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭২ শতাংশ বা ২৫ টাকা। গত বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২৮৬ দশমিক ৪০ টাকা; আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩১১ দশমিক ৪০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে একমি পেস্টিসাইড। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ বা ১ টাকা। গত বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১৫ টাকা; আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৬ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা স্কয়ার টেক্সটাইলের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ বা ৩ দশমিক ৪০ টাকা। গত বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৫২ দশমিক ৪০ টাকা; আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫৫ দশমিক ৮০ টাকা।