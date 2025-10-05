শেয়ারবাজার

ডিএসইতে দাম কমার শীর্ষে ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের প্রথম দিন আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল্যসূচক বেড়েছে। তবে কমেছে লেনদেন। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই উত্থান হয়েছে।

গত সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৬৯৬ দশমিক ৮০ কোটি টাকা। আজ লেনদেন হয়েছে ৬১৯ দশমিক ২৮ কোটি টাকার।  

আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৪৪৭ দশমিক ৬৩ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৮ শতাংশ। ডিএসইএস উঠেছে ১ হাজার ১৭৪ দশমিক ০২ পয়েন্টে। আজ কমেছে ২ দশমিক ০৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৯২ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১০ দশমিক ৭২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫১ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৮৩টি কোম্পানির শেয়ার। দাম কমেছে ১৪৭টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৫টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে এক্সিম ব্যাংক।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল

আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম ৬ দশমিক ০৬ শতাংশ কমে ৩ দশমিক ৩০ টাকায় নেমে এসেছে। গত সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস মঙ্গলবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ৩০ টাকা।

ইনটেক

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইনটেক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ২৬ শতাংশ। গত মঙ্গলবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩৪ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩২ দশমিক ৪০ টাকা।

মিথুন নিটিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজও তৃতীয় স্থানে আছে মিথুন নিটিং। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ০৩ শতাংশ। মঙ্গলবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১৫ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৫ দশমিক ১০ টাকা।

এমএল ডাইং

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে সিএপিএম এমএল ডাইংয়ের শেয়ার। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৯৫ শতাংশ। গত মঙ্গলবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১০ দশমিক ১০ টাকা। আজ দিন শেষে এই শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৯ দশমিক ৬০ টাকা।

ইনফরমেশন সার্ভিসেস

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে ইনফেরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক লিমিটেড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ। মঙ্গলবার শেয়ারটির দাম ছিল ১০৭ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১০২ দশমিক ৪০ টাকা।

শেয়ারবাজার থেকে আরও পড়ুন